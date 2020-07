Het Ketelhuis krijgt 245.000 euro van Filmfonds

De bijdrage van het Filmfonds moet de desastreuze effecten van de coronacrisis verzachten. Omdat de gemeente voorrang gaf aan grote culturele instellingen voor financiële steun, was de toekomst van Het Ketelhuis eerst onzeker. Hoe groter de culturele rol, hoe eerder een instelling noodsteun kon verwachten van de gemeente.

Het Ketelhuis kreeg uiteindelijk 245.000 euro van de gemeente, wat het Filmfonds, net zoals bij de andere gesubsidieerde filmtheaters, ook heeft ingebracht.

'We zijn reusachtig blij met de substantiële bijdragen van het Filmfonds en de gemeente Amsterdam', aldus directeur Alex de Ronde. 'We kunnen nu zeker tot het einde van het jaar goed uit de voeten in de anderhalvemetersamenleving. Er zullen bij ons vooralsnog geen ontslagen vallen.'

Ze mochten op 1 juni alweer open, maar met minder gasten zodat er altijd anderhalve meter tussen de bezoekers is. Wel is er een vergroot terras voor het café-restaurant, wat zorgt voor dat extra beetje inkomen.

Noodsituatie

Voor de kleinere cultuurinstellingen is het nog onzeker of, en wat voor, steun ze te wachten staat. Het Filmfonds luidde al eerder de noodklok over filmtheaters en vroeg voor meer steun van de overheid. Ze kregen 3,5 miljoen euro waarvan meerdere subsidies voor de sector zijn opgesteld. Deze zijn ter aanvulling van de noodfondsen van het kabinet. In totaal heeft het Filmfonds 4,6 miljoen bijgedragen aan kleine gesubsidieerde filmtheaters.