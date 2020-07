Justitie vervolgt pandjeshuis Used Products Oost voor heling: ‘Criminelen waren hier vaste klant'

iPhones, navigatiesystemen en laptops vinden al jaren gretig aftrek bij Used Products, een tweedehands-winkelketen met meer dan vijftig vestigingen in Nederland, waarvan vijf in de stad. Een zesde Amsterdamse vestiging, in Oost, werd eind vorig jaar dichtgetimmerd op last van burgemeester Halsema. De bedrijfsleider en eigenaar van de vestiging namen het volgens de politie niet zo nauw met de afkomst van bepaalde goederen. ‘Inbrekers, zakkenrollers en dieven leken hier vaste klant.’

Een product ruilen behoort ook tot de mogelijkheden: ‘Ruil bijvoorbeeld een iPhone 7 en een gouden ring voor een iPhone X.’ Als je in geldnood zit, kun je ook bij de keten terecht. Used Products biedt de mogelijkheid om spullen te verpanden tegen rente: ‘Je verkoopt jouw product en hebt twee maanden de tijd om het terug te kopen.’

‘Used Products. Inkoop. Verkoop. Terugkoop’. De in het oog springende oranje banner met witte letters bovenaan de etalage trekt meteen de aandacht. ‘Direct cash voor uw producten’, staat eronder. En dat lonkt. Volgens de bedrijfsleider is het de afgelopen jaren druk in het ruim opgezette filiaal aan de Kamerlingh Onneslaan in de Watergraafsmeer. Er vinden tot wel zestig transacties op een dag plaats.

De keten stelt duidelijke voorwaarden aan de verkoper. Die moet minimaal 18 jaar oud zijn en hij of zij moet een geldig legitimatiebewijs kunnen overhandigen. De inkoopregisters van de filialen staan in directe verbinding met het stophelingregister van de politie, een website waar je kunt controleren of het serienummer van een (tweedehands) product in een database van gestolen goederen geregistreerd staat.

‘Iedereen weet ondertussen dat we een waterdicht systeem hebben. Er komen niet veel criminelen meer bij ons’, vertelt één van CEO’s van Used Products in een interview met BNR Nieuwsradio in oktober 2017. Het interview is onderdeel van een gesprek over gestolen goederen die steeds vaker worden opgespoord door betere registratie.

Winkel heimelijk gefilmd en personeel afgeluisterd

Maar of dat systeem echt zo waterdicht is, valt te bezien. De Amsterdamse politie deed vorig jaar maandenlang onderzoek naar de handel en wandel van de vestiging aan de Kamerlingh Onneslaan in de Watergraafsmeer nadat bleek dat er gestolen goederen werden verkocht. De politie besloot de telefoons van de bedrijfsleider en winkeleigenaar af te luisteren en de zaak werd op verschillende momenten heimelijk in de gaten gehouden met behulp van een camera aan de overkant van de straat.

En dat onderzoek levert volgens het Openbaar Ministerie een opzienbarend tafereel op in een winkel ‘waarin een klimaat heerst waar grootschalige heling plaats kon vinden’. Volgens justitie zijn autokrakers, inbrekers en zakkenrollers er kind aan huis. Bij het pandjeshuis worden voortdurend spullen aangeboden die afkomstig zijn van een misdrijf.

Eigenaresse vindt gestolen speakers terug in etalage

Het gaat om een waslijst aan gestolen spullen die keer op keer opduiken in de tweedehands winkel in de Watergraafsmeer. Een Canon-camera die 's nachts wordt gestolen uit een auto en de volgende dag al wordt verkocht bij Used Products. Een iPad die bij een nachtelijke inbraak wordt meegenomen uit een woning in de Sumatrastraat en de volgende middag aan Used Products Oost wordt verkocht.

Of de speaker-set ter waarde van 1.200 euro die uit een woning wordt ontvreemd. Als de eigenaresse een paar dagen later bij Used Products in de winkel staat, ziet ze haar eigen speakers in de etalage staan. Ze zijn voor 200 euro gekocht, zo verklaart de bedrijfsleider aan de politie. De registratie van goederen en de personen die de spullen verkopen, laat volgens justitie te wensen over.

Agenten vallen van de ene verbazing in de andere als ze op de beelden zien hoe een veelpleger met tassen vol spullen de winkel binnenloopt en al geld tellend de zaak weer uitkomt. In de systemen of op de facturen van die dag is niets terug te vinden op naam van deze veelpleger.

Tijdens het onderzoek registreert de politie hoe een notoire Amsterdamse autokraker TomToms en dure zonnebrillen bij de vestiging weet te slijten. De man is net vrij van een 2,5 jaar durende gevangenisstraf. Die straf moest hij uitzitten omdat hij een paar jaar eerder gestolen goederen had aangeboden bij onder andere Used Products Oost.