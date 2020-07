Politie deelt signalement van verdachte steekincident Noorderpark

De politie heeft een signalement gedeeld van de verdachte van het steekincident van gisteravond aan de Wingerdweg bij het Noorderpark in Noord. Hierbij raakte een 38-jarige vrouw zwaargewond.

De melding van de steekpartij werd gisteren rond 21.05 uur gedaan. Er kwamen verschillende hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Daarbij werd ook een zoektocht gedaan naar de verdachte, maar zonder succes.

Over het hoe en waarom 'tast de politie nog in het duister'. Volgens het signalement van de politie gaat het om een man met een donker getinte huidskleur, zwart haar, tussen de 25-30 jaar oud en ongeveer 1.75 tot 1.80 meter lang. Verder droeg de hij tijdens het incident een rode sweater, grijze broek en een zwarte rugzak.

Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is.