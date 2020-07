Camping Zeeburg weer helemaal volgeboekt: 'We moesten snel opschalen'

Kampeerliefhebbers weten Amsterdam weer goed te vinden. Na maandenlang dicht te zijn geweest is Camping Zeeburg nu helemaal volgeboekt. Vooral onder onze oosterburen is de stadscamping populair.

Wie een rondje over de camping loopt komt een enkele Belg of Nederlander tegen, maar ziet voornamelijk Duitse jongeren voor hun tent zitten. Vooral zij kozen de laatste weken massaal voor een spontane kampeervakantie aan de Zuider IJdijk.

'We zitten echt helemaal vol', vertelt receptionist Steven Rolefes. 'Het is ons een beetje overkomen eigenlijk. De afgelopen twee weken kwamen er ontzettend veel reserveringen binnen. Dat betekende dat wij heel snel moesten opschalen met personeel in de receptie en het winkeltje. Het is volle bak.'

Niet de stad in

Vanwege het coronavirus beleven de kampeerders wel een ander soort Amsterdamervaring dan gewend. 'Het is niet makkelijk om te feesten', zegt één van hen. 'De meeste clubs lijken nog dicht te zijn, dus dat is niet ideaal. Maar om hier gewoon met vrienden te zijn en samen te kamperen is ook prima.'

Een ander waagt zich zelfs niet eens in de buurt van de stad en blijft liever badmintonnen voor de tent. 'In de stad lopen heel veel mensen rond. Ook zonder mondkapjes. Daarom blijf ik liever hier met mijn vrienden. Hier is het veilig'.