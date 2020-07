Opnieuw anti-homogeweld: Daan (24) aangevallen en geslagen op feest in Noord

De 24-jarige Daan is nog steeds in shock van wat hem afgelopen zaterdag overkwam tijdens een openluchtfeest in Noord. Hij werd aangevallen en geslagen omdat hij 'een kankerflikker' is. 'Ze beseffen niet wat voor impact dit heeft', vertelt hij aan AT5.

De rave vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in het Keerkringpark in Noord. Volgens Daan, die wel vaker naar dit soort feestjes gaat, liepen er die avond mensen rond die er normaal gesproken niet komen. Er heerste voor zijn gevoel een hele andere sfeer. 'Ik droeg die avond een pakje met een rok. Hierdoor kreeg ik negatieve blikken van een paar bezoekers.'

Enkele jongeren gedroegen zich vijandig richting Daan. 'Ik heb nog geprobeerd om met een aantal van hen in gesprek te gaan, maar wat ik dan te horen kreeg was: "Ga gewoon weg!". Daar viel niet mee te praten.'

Persoonlijk aangevallen

Nadat Daan aangevallen werd voelde hij zich pas echt onveilig. 'Ik zat met een vriend langs het water en merkte dat iemand op mij afrende. Die pakte mij bij m'n oksels en wilde me waarschijnlijk in het water duwen.'

Er ontstond een worsteling, maar Daan wist zich los te wurmen. 'Een vriend van hem riep daarna heel hard: "Klaar nu!", maar ik wilde het er niet bij laten zitten en vroeg gelijk waarom ik vastgegrepen werd.' Op dat moment kreeg Daan uit het niets een klap in zijn nek van een derde persoon.

'Het gebeurde heel snel. Ook kwamen er ineens veel mensen tussen ons in staan.' Een aantal van hen checkten of Daan niets mankeerde. 'Ik was wel in shock en heb er tijdens de rave met veel mensen over gepraat, maar het was geen leuk feestje meer.'

'Omdat het kankerflikkers zijn'

Vlak na het incident liep een vriendin van Daan naar een van de jongens toe om te vragen waarom ze hem aanvielen. 'Als antwoord kreeg ze: "Omdat het kankerflikkers zijn".'

Een dag na het incident besloot Daan zijn verhaal op Facebook te zetten. Ook wist iemand foto's te maken van de man die Daan in het water probeerde te gooien. Daan besloot de beelden toe te voegen aan zijn bericht. Als reactie op de post vertelden meer mensen dat ze betrokken zijn geweest bij een incident. Zo zou een andere man die avond bij zijn keel zijn gegrepen en naar de grond gewerkt zijn en zou een meisje seksueel geïntimideerd zijn.

Een woordvoerder van de politie laat weten bekend te zijn met de zaak. Daan gaat binnenkort aangifte doen van het incident. 'Ik hoop dat zij gaan beseffen wat voor impact dit heeft. En dat ze - ondanks dat ze dingen misschien niet helemaal begrijpen - toch anderen respecteren.'