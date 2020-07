Personeel van Aldi vastgebonden door overvaller

De Aldi op het Waterlandplein in Noord is gisteravond overvallen. Agenten en het team forensische opsporing hebben in de winkel onderzoek gedaan.

De overvaller drong na sluitingstijd het magazijn van de winkel binnen en bedreigde daar het nog aanwezige personeel met een mes. Dat personeel werd gedwongen de kluis open te maken en werd daarna vastgebonden door de overvaller.

Nadat de overvaller een onbekende buit wist te bemachtigen ging hij er vandoor. De personeelsleden wisten zichzelf te bevrijden. Zij zijn erg geschrokken door de overval, maar bleven fysiek ongedeerd.

De politie heeft nog niemand aan kunnen houden , maar is wel nog steeds op zoek naar de overvaller. Het gaat om een man van rond de 20 jaar met een lichtgetinte huidskleur. Hij droeg een groene broek en een zwarte jas van het merk The North Face. Verder droeg hij gezichtsbedekking en had hij handschoenen aan. Mensen die meer weten over de overval of over de verdachte, kunnen contact opnemen met de politie.