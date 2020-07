Pergola bij restaurant moet weg: 'Wij wilden de parkeerplaats opleuken'

De pergola die twee horecaondernemers bij hun restaurant De Italiaan in Oud-West hebben neergezet om de terrasuitbreiding 'op te leuken' moet binnen een week weer weg. De overkapping, die gedeeltelijk over twee parkeervakken is gezet, wordt door handhaving niet toegestaan.

Handhaving zou tegen de horecaondernemers hebben gezegd dat het om een bouwwerk ging en dat de pergola om die reden weg zou moeten. 'Maar wij zien het als een parasol', zegt Maurice Pilet, een van de restauranteigenaren. 'Dit is iets wat er tijdelijk staat. We hebben een vergunning tot 1 november en tot die tijd zou dit er gewoon staan.'

Mede-restauranteigenaar Jannet van der Ree vindt het dan ook niet eerlijk: 'Wij moeten keihard ons best blijven doen om overeind te blijven in deze tijd. Ook in de winter en in het voorjaar dat er aan gaat komen met waarschijnlijk de 1,5 metereconomie wordt het lastig om de boel rond te blijven breien.'