Foto-expositie Amsterdam Museum over Black Lives Matter-demonstraties

Op de binnenplaats van het Amsterdam Museum staat deze zomer een pop-up foto-expositie over de Black Lives Matter-demonstraties in de stad.

De beelden zijn van fotograaf Luciano de Boterman. Hij legde de demonstratie op de Dam van 1 juni vast en de demonstratie in het Nelson Mandelapark op 10 juni. Conservator Imara Limon van het Amsterdam Museum stelde de tentoonstelling samen met de fotograaf.

'Beide bijeenkomsten trokken duizenden deelnemers en gelden nu al als belangrijke gebeurtenissen in de recente geschiedenis van Amsterdam', zegt Limon. 'Ze markeren nationale aandacht voor de langlopende strijd tegen het racisme dat diepgeworteld zit in sociale, economische en politieke structuren van de samenleving.'

Online evenement

Op zondag 26 juli organiseert het Amsterdam Museum ook een online programma waarbij wordt teruggeblikt op de demonstraties door deelnemers en organisatoren. Daarnaast is er een talkshow met onder andere kunstenaar en activist Sioejeng Tsao, Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie, initiatiefnemer van Coloured Goodies Ellen Brudet en fotograaf Luciano de Boterman. Het evenement is van 14.00 - 16.00 uur te volgen via de website en de social media-kanalen van het museum.

De expositie staat op het binnenplein van het Amsterdam Museum en is kosteloos te bekijken t/m zondag 27 september.