Zorgen bij GGD: 'Als er niets gebeurt komen we in een grotere tweede golf'

Als mensen zich niet strikt aan de 1,5 metermaatregel houden, is de vrees dat er in het najaar een grotere tweede coronagolf komt. Dat zegt Anja Schreijer van de GGD tegen AT5. Het aantal coronabesmettingen in en rondom de stad stijgt, net als in de rest van het land. De oorzaak van de toename komt onder andere door feestjes en bijeenkomsten met familie en vrienden.

'Vorige week zaten we nog gemiddeld op vijf besmettingen per dag, maar nu zitten we op twintig besmettingen per dag', zegt Anja Schreijer, hoofd bestrijding infectieziekten van de GGD Amsterdam. Ze maakt zich grote zorgen. 'Ik hoop dat dit een alarmsignaal is en dat mensen een wake-up call krijgen.' Daarnaast hoopt ze dat mensen hun gedrag aan gaan passen. 'Als dat niet gebeurt dan ben ik bang dat we richting het najaar in een grotere tweede golf terechtkomen.'

Toch werd een tweede golf wel verwacht. 'Die versoepeling van maatregelen - dat hebben we ook aangekondigd - zou hoe dan ook leiden tot meer besmettingen. Ik denk dat dat enerzijds ook een verklaring is', zegt Schreijer. 'Maar we zien ook dat er veel mensen zijn in clusters die we identificeren met veel nauwe contacten. Mensen vinden het lastig om de 1,5 metermaatregelen toe te passen.'

Ziekenhuisopnames

Daarnaast zijn er de afgelopen dagen ook coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. 'Dat hebben we een tijdje niet gezien. En dit is toch weer een extra signaal dat het tijd is om goed op te letten en de basisregels weer toe te passen met z'n allen.'

De GGD drukt mensen dan ook op het hart om echt de 1,5 meter afstand aan te houden. 'Wat we ook in de clusters zien is dat het met name in de privésetting gebeurt, zoals familiefeesten, bruiloften en begrafenissen, maar ook in de uitgaanscene. Voor ons is het dus van belang dat mensen weer bewust zijn van de naleving van 1,5 meter.'

Daar hoort ook bij dat mensen thuis horen te blijven wanneer ze ziek zijn. 'En zich uiteraard laten testen.'