Documentaire 'Nieuw Noord' laat de veranderingen in een snelgroeiend stadsdeel zien

In de documentaire 'Nieuw Noord' vertelt geboren Noorderling Wiebe Beckman het verhaal van een stadsdeel dat in groot tempo aan het veranderen is. Er wordt veel gebouwd, gerenoveerd en de kroeg maakt plaats voor de koffietent. Het levert veel nieuwe bewoners op en je hebt nog steeds 'de originele bewoner' die de veranderingen vaak niet kunnen bijbenen. In de docu vertellen nieuwe, oud-bewoners hoe zij kijken naar de ontwikkeling van het stadsdeel.

Hij woont al zijn hele leven in Noord, Wiebe Beckman. De laatste jaren ziet hij het stadsdeel steeds meer veranderen en maakte daarover een korte film. Er zijn veel nieuwe gebouwen, die brengen ook veel nieuwe bewoners met zich mee. Dat is niet per se verkeerd, maar de veranderingen in Noord gaan in zo'n rap tempo dat ik denk dat het stadsdeel het niet aankan. Door deze film krijgen we een beeld van wat er nu gebeurt in Noord', zegt Beckman.

Een van de mensen die terugkomt in de docu is Fred Olieslager die al 80 jaar in Noord woont en een werkplaats heeft in de Klaprozenbuurt. Olieslager noemt de nieuwe bewoners van Noord 'yuppen' en verbaast zich over de prijzen die nieuwe bewoners voor panden betalen. 'Het huis is een ton waard, maar mensen betalen zes á zeven, de grondprijzen zijn dan zo hoog, die moet je er weer bijtellen. En dan trekken heel veel mensen weg hier.'

Over drie jaar moet Olieslager zijn werkplaats verlaten, omdat het bedrijventerrein waar Olieslager zit plaats maakt voor een woonwijk. 'Fred wordt dan uitgekocht, maar kan met dat geld nooit meer een nieuwe plek in Noord vinden. Hij moet dan bijvoorbeeld richting Purmerend of Zaandam. Hij woont tachtig jaar in Amsterdam Noord en wordt dan weggestuurd.'