Gewonde bij schietpartij in West

Bij een schietpartij bij de Vespuccistraat, vlakbij het Balboaplein in West is vanavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond plaats rond 20.00 uur vanavond nabij een café in de Vespuccistraat. Er werd meerdere malen geschoten waarbij het slachtoffer in zijn been werd geraakt. Getuigen zeggen in elk geval vier schoten te hebben gehoord. De politie is met man en macht op zoek naar een verdachte op een scooter.



Via Burgernet vraagt de politie om uit te kijken naar een witte of licht getinte, redelijk kleine man. Hij droeg een zwart vest, zwarte trainingsbroek, zwarte schoenen en reed weg op een scooter.



Het plaats delict is afgezet voor onderzoek.