Mega-operatie ProRail: tunneldelen onder trein- en metrosporen gereden

Vaak vinden dit soort werkzaamheden alleen in de weekenden plaats, deze keer krijgt ProRail zestien dagen achter elkaar de tijd. In die ruim twee weken werken ze 24 uur per dag met gemiddeld vijftig man.

Ook worden er bij station Muiderpoort nieuwe seinen en wissels aangelegd. Tegelijkertijd worden bij het Amstelstation extra trappen gebouwd, waardoor het station de reizigersgroei aankan.

De werkzaamheden staan in het teken van de verwachte toename in ov-reizigers. Tot 2030 wordt er landelijk een stijging verwacht van dertig tot veertig procent ov-reizigers. In Amsterdam ligt die verwachte stijging zelfs op vijftig procent.



De werkzaamheden zijn begonnen op 14 juli en duren t/m 30 juli. Lees in dit artikel van AT5''s Het Verkeer meer (praktische) informatie over de werkzaamheden en de gevolgen daarvan.