Ramkraak gepleegd op pand met fotostudio's in West

Op een bedrijfspand aan de Zeebergweg is vannacht een ramkraak gepleegd. Vlak voor het pand is een brandende auto aangetroffen. De politie denk dat die auto gebruikt is bij de kraak.

Op foto's is te zien dat de voordeur en een raamkozijn ontzet zijn. De dienst forensische opsporing heeft ter plaatse sporenonderzoek gedaan. Het gaat om een pand waar fotostudio's gehuurd kunnen worden.

De brandende auto is geblust en zal later meegenomen worden voor verder onderzoek. Voor zover bekend is er niemand aangehouden in de zaak. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.