Duurzame vliegtuigtrekker brengt nu ook vol toestel naar de startbaan

De TaxiBot, zoals de vliegtuigtrekker heet, werkt op zowel een diesel- als elektromotor. Normaal gesproken worden de vliegtuigtrekkers door een bestuurder gereden. Maar de TaxiBot wordt door de piloot in de cockpit bediend.

De vliegtuigtrekker wordt gewoonlijk gebruikt om vertrekkende vliegtuigen achteruit te duwen bij de gate, de zogenaamde pushback. Daarna rijden vliegtuigen zelfstandig naar de startbaan, maar daarbij gebruiken ze veel kerosine. Met de TaxiBot is dat verleden tijd.

Schiphol nam zijn TaxiBot bij wijze van proef eind april in gebruik. Het voertuig werd in eerste instantie vooral gebruikt om lege voertuigen richting de startbaan of gate te slepen. Maar nu is de vliegtuigtrekker dus voor het eerst echt ingezet. Met de proef wil Schiphol onderzoeken of de TaxiBot onderdeel kan zijn van de CO2-reductie die de luchthaven nastreeft.