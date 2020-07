Straatruzie mogelijk aanleiding voor schietpartij in West, politie zoekt getuigen

De politie heeft het vermoeden dat een ruzie de aanleiding is geweest voor de schietpartij gisteravond in West. Rond 20:00 uur opende een nog onbekende man het vuur op een andere man in de Balboastraat op de hoek van de Vespucchistraat.

'Er is meerdere keren geschoten, daarbij is iemand in zijn been geraakt, die is naar het ziekenhuis overgebracht, we zijn op zoek naar een of meerdere verdachten', zegt Lex van Liebergen van de politie Amsterdam. De eigenaresse van de rotishop in de straat had klanten in de zaak en was zelf achter bezig toen ze opeens schoten hoorde. 'Medewerkers begonnen allemaal te schreeuwen, kom naar binnen, er waren ook nog drie klanten bij, ze schrokken zo erg dat ze op de vloer zijn gaan liggen.'

De politie houdt in het onderzoek naar de toedracht van de schietpartij rekening met meerdere scenario's. 'Een scenario is dat er eerder die dag rond 17:00 uur op de Bartholomeus Diazstraat een ruzie is geweest tussen meerdere personen. Het zou kunnen dat die ruzie te maken heeft met het schietincident later die avond. We hopen dat mensen die meer weten zich bij ons melden', zegt Van Liebergen. Meerdere getuigen laten aan AT5 weten dat de situatie op straat chaotisch was. Mensen op een terras op de hoek van de straat zagen alles gebeuren en een bewoner van de Baffinstraat zag de dader vanuit zijn raam, na het schieten wegrennen. Hij maakte een foto van een groot mes wat de verdachte tijdens zijn vlucht zou hebben laten vallen. 'Ik kan mij heel goed voorstellen dat mensen angstig zijn als er zomaar iemand begint te schieten op een plek waar mensen op een terras zitten. Het is acht uur 's avonds nog licht, ik kan mij voorstellen dat dit een hele impactvolle situatie is geweest voor de buurt. We bieden slachtofferhulp aan voor mensen die daar behoeft aan hebben', zegt Van Liebergen.

