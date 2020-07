Corona-editie Pride van start: 'We missen de zichtbaarheid'

De 24-jarige JoJo Pors zag in april met lede ogen aan hoe het coronavirus een streep zette door de officiële 25ste editie van Pride Amsterdam. Als alternatief werd de 'corona-editie' georganiseerd, maar dat is er een zonder de beroemde botenparade, massale Pride Walk of uitbundige feesten in de stad. In het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam vraagt JoJo jonge Amsterdammers hoe zij dit gemis ervaren.

Het contrast met voorgaande jaren is enorm in de Reguliersdwarsstraat, waar het altijd bomvol is tijdens de Pride. Het feit dat er hier voor het eerst in 25 jaar geen uitbundige feesten plaatsvinden is flink balen volgens Dennis. 'Ik had er echt naar uitgekeken om deze zomer los te gaan'.

Uitsluitend tijdens de Pride heeft Dennis het gevoel dat hij echt zichzelf kan zijn door de hele stad. 'Normaal gesproken heb ik dat alleen in clubs, als ik uitga. Dan kan ik mezelf helemaal opmaken en losgaan. Tijdens Pride-week kan ik dat bijna overal doen en heb ik niet het gevoel dat ik raar wordt aangekeken', vertelt hij.

Niet kunnen feesten is voor Junior een mindere zorg. Het grootste gemis voor hem is de zichtbaarheid op straat die tijdens deze Pride aanzienlijk minder is.

'Waar we momenteel staan, is dat het nog steeds niet veilig is. Niet in Amsterdam en niet in de rest van de wereld', aldus Junior, die denkt dat een zichtbare Pride een belangrijke bijdrage levert aan het verhelpen van dit probleem.