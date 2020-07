Stedelijk Museum viert 125-jarig bestaan met tentoonstelling over eigen geschiedenis

Het Stedelijk Museum bestaat in september 125 jaar, en om dat te vieren is er vanaf morgen een grote tentoonstelling waarin wordt teruggeblikt op het 125-jarig bestaan.

De tentoonstelling Van Thonet tot Dutch Design neemt de bezoekers mee terug in de tijd, waarbij de belangrijkste stromingen en ontwikkelingen van de afgelopen 125 jaar aan bod komen.

Meubelcollectie

Zo wordt de meubelcollectie van het Stedelijk verweven met de eigen geschiedenis, beginnend in 1895 toen de privécollectie van de rijke weduwe Suasso-de Bruijn de basis vormde voor het gemeentemuseum.

Het Stedelijk kreeg echt internationale faam in de jaren '50 onder het bewind van Willem Sandberg. 'Het museum was altijd een tempel geweest, en Sandberg had het onttempeld. Die heeft in feite het museum gedemocratiseerd', vertelde conservator Jan Hein Sassen in 2004.

Langslepende conflicten

Spraakmakende aankopen waar critici schande van spreken en ruimte voor dwars jong talent zette het museum de decennia erna op de kaart. Maar ook met langslepende conflicten, zoals die rond de Malevich-collectie of de soap met het met een stanleymes bewerkte Who's Afraid of Red, Yellow and Blue.

'Het Stedelijk staat in de belangstelling en dat willen we graag zo houden', aldus directeur Rein Wolfs. 'Er is altijd een beetje gedoe in het Stedelijk, maar als er geen gedoe zou zijn dan zou het Stedelijk de mensen ook onberoerd laten.'

Pharell Williams

Dat de tentoonstelling echt een sprong maakt van het verleden naar het heden blijkt wel aan het einde van de tentoonstelling: daar wacht namelijk de schoenen van Pharell Williams. De tentoonstelling is tot en met 21 maart 2021 te bezoeken.