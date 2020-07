Jonge ooievaars teruggebracht naar nest in Vondelpark

Een jonge ooievaar lag vorige week voor pampus in het Vondelpark, ook werd net daarbuiten een jonkie aangetroffen. 'De jongen hebben altijd een probleem hebben bij de eerste vluchten. Dan klappen ze gewoon ergens tegenaan.'

Maar na de goede zorgen bij vogelopvang De Toevlucht, mogen de dieren vandaag weer terug naar hun nest. 'Ze zijn helemaal hersteld en het wordt tijd dat ze weer teruggaan', vertelt medewerker Gerrit Zand.

Een van de ooievaars staat alleen nog niet echt te trappelen. 'Die moeten we even overeind helpen, even de benen laten strekken. De ooievaar zal nog wel stram zijn van het vervoer', denkt Zand.

'Ze vlogen goed'

Het is daardoor nog wel even een spannende operatie. Maar al snel strekken beide vogels hun vleugels. De ene vliegt meteen naar het nest, waar de andere ooievaar ervoor kiest om eerst even een rondje te maken.

'Ze vlogen echt goed', concludeert Zand daarna. 'Dus ik ben blij dat het zo is afgelopen.'