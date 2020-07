Halsema: 'OM zal niet snel toestemming geven voor lokagenten tegen anti-homogeweld'

Halsema erkende afgelopen mei in Het gesprek met de Burgemeester al dat het inzetten van lokagenten 'ingewikkeld' is, maar dat ze het opnieuw met het Openbaar Ministerie (OM) wilde bespreken. Over de inzet van lokagenten beslist namelijk de officier van justitie.

Geen uitlokkende werking

De problematiek zit volgens het OM in het feit dat er van het lokmiddel objectief gezien geen uitlokkende werking mag uitgaan. 'De politie mag geen gelegenheid creëren die er normaal niet is en daarmee een delict uitlokken', aldus de aanklager in een notitie aan de gemeenteraad.

Ook zijn er vragen over hoe (ethisch) uitvoerbaar het is om lokagenten in te zetten ter bestrijding van anti-homogeweld. 'Hoe kunnen we een lokpersoon zich voor laten doen als homo zonder deze groep te stigmatiseren? En hoe ver willen we gaan in het "lokken"? Moeten de lokpersonen hand in hand (blijven) lopen? Elkaar zoenen?'

'Wanneer grijpen we in?'

Daarbij stelt het OM zich de vraag wat het opsporingsmiddel uiteindelijk zal opleveren. 'Is het doel dat de lokagenten onheus worden bejegend? Dat er (een begin van) geweld op hen wordt uitgeoefend? Overtreding van welk strafbaar feit willen we aantonen? Wanneer grijpen we in?'

De discussie rond het inzetten van lokagenten tegen anti-homogeweld laaide afgelopen maanden op nadat homostel Fabio en Daniel twee keer binnen een maand werd aangevallen.