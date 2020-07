Gaybars houden darkrooms gesloten: 'Duivels dilemma waar snel antwoord op was'

Het is nu eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat een darkroom zou moeten zijn: het licht schijnt fel en er is niemand te bekennen. De vier grootste gaybars met darkrooms zijn pas net weer open óf gaan dat volgende week, maar dus zonder de seksruimtes. De bar blijft wel open.



De beslissing was lastig te maken, omdat de ruimtes het 'selling point' van de bars zijn. 'Heeft het dan wel zin om open te gaan? Houden mensen zich er wel aan? Komen er nog wel mensen? Maar we doen het wel', vertelt medewerker van Eagle Amsterdam, Erik Philips.



Ook de eigenaar van The Web en The Cuckoo's Nest, Arjan Kroner, vond het een 'duivels dilemma'. Het antwoord was voor hem wel snel gevonden: 'De veiligheid. Het is investeren in morgen.'