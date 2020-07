Reguliersdwars mogelijk afgesloten tijdens Pride: 'Belangrijk dat het niet té druk wordt'

De ondernemersvereniging van de Reguliersdwarsstraat houdt er rekening mee dat de straat wordt afgesloten als het er té vol wordt tijdens de Pride-week. 'Als mensen zich gaan verzamelen op straat met drank staande in de hand, dan moet er gewoon gehandhaafd gaan worden en dan moet de straat echt dicht.'

Het was gisteravond al lekker druk in de Reguliersdwarsstraat. Toch is het nog niet nog te vergelijken met de Pride van vorige jaren. Vanwege het besmettingsgevaar maken de ondernemers zich dan ook op voor een andere Pride dan normaal.

'We hebben de straat al heel leuk versierd met regenboogvlaggen om toch nog een beetje leuke sfeer te creeëren, en om de mensen die komen het gevoel te geven dat we er toch mee bezig zijn', aldus Geert de Natris van de BIZ Reguliersdwarsstraat. 'Want het blijft natuurlijk heel belangrijk dat die Pride bestaat.'

Druktemaatregelen

Bezoekers moeten zich al aan nieuwe regels houden, zoals het blijven zitten aan tafel en natuurlijk de anderhalve meter. Maandag gaan horecaondernemers in gesprek met de gemeente om te praten over extra druktemaatregelen.

De Natris: 'Ik denk dat de gemeente op gegeven moment gaat besluiten om als de straat te druk wordt, dat die dan afgesloten wordt. Het is niet anders. Het is voor onze eigen veiligheid, voor ons personeel, maar ook voor onze bezoekers.'

En sommige van de bezoekers die wij spraken hebben daar zeker begrip voor. 'Als het te druk is en je kan er niet meer doorheen lopen vind ik het niet meer leuk.' Een ander: 'Dan raak ik een beetje in paniek en wil ik het liefste eigenlijk naar huis.'