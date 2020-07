Cultuur Terugblik op 25 jaar Pride: Kuisheidsverdrag, onverhuld feesten en extravagante gays

Pride Amsterdam viert haar jubileumjaar, maar door de coronamaatregelen zonder groot feest. Gelukkig is er nog het gigantische archief van AT5 die er vanaf het prille begin bij is geweest. Met de LHBTI+-gemeenschap van nu, blikken we terug op 25 jaar Pride.

Mishel, Cherine, JeanPaul, Denise, Charlie, Isabel, Ricky en Rashida zijn onderdeel van de nieuwe generatie queers in de stad. Samen met hen, blikken we terug op het Amsterdam van toen. De eerste grachtenparade begon in 1995, maar een jaar eerder al werd een soortgelijk feest gevierd. De Europride streek in 1994 maar liefst elf dagen neer in Amsterdam en ook toen was er al een parade, maar dan op het droge.

Quote 'Er zwemmen nogal wat eenden in die grachten, die worden met rust gelaten' siep de haan, stichting gay business

Een jaar later begon de Canal Parade zoals we het nu kennen, maar de organisatie heeft toentertijd van de gemeente flink wat regeltjes meegekregen. Zo moest er door alle deelnemers een kuisheidsverdrag getekend worden waarin onder andere stond dat zij niet te naakt door de stad mochten paraderen. Ook werd hen gesommeerd geen seks met dieren te hebben. 'Er zwemmen nogal wat eenden in die grachten en we willen gewoon dat die met rust gelaten kunnen worden', grapte Siep de Haan de organisator van de grachtenparade vanuit Stichting Gay Business. Ook kijken we terug op de hoeveelheid kleding die men droeg op de boten en aan de kade, maar ook waarom mensen buiten de LHBTI+-gemeenschap homo's al snel extravagant vinden.