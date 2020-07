Plan voor 'coronaproof' muziekfestival met 100 bootjes op Sloterplas

De Sloterplas zou in augustus zo maar eens het toneel kunnen worden van een bijzonder festival. Nu het jaarlijkse Loveland vanwege het coronavirus niet door kan gaan, zag evenementenorganisator Pepijn Rijvers zijn kans schoon. Hij heeft een vergunningsvraag ingediend voor een muziekfestival op het water. Er is plaats voor 100 bootjes met maximaal 1200 aanwezigen.

De aanvraag ligt nu bij de gemeente ter goedkeuring. De oorspronkelijke datum was zaterdag 8 augustus, maar dat is voor de gemeente te kort dag. Rijvers hoopt nu - in overleg - op een andere zaterdag in augustus.

Schip met dj-booth

'Mensen kunnen met hun eigen boot hier naartoe komen en je mag niet van je eigen boot af, behalve om naar het toilet te gaan', vertelt organisator Rijvers. Het gaat om een inham van de Sloterplas, aan de kant van de President Allendelaan. Daarin komt een schip te liggen vanwaar de muziek zal worden gedraaid. Voor dat schip komen drie steigers te liggen waar de in totaal honderd bootjes kunnen aanleggen. De organisatie zegt rekening te houden met de corona-maatregelen en waarborgt voldoende afstand.



Maximaal 12 mensen op een boot

Rijvers hanteert maximaal 12 personen per boot, hetzelfde aantal dat is toegestaan door de gemeente in de rest van de Amsterdamse wateren. Dat betekent dat er maximaal 1200 mensen op het muziekfestival af zouden komen, maar de organisatie gaat uit van 800 á 1000 personen. 'Stel dat er toch ook passantenboten komen, dan hebben we een aantal boten van de organisatie rondvaren die mensen aanmanen in beweging te blijven en door te varen', zegt Rijvers.

Bezoekers die AT5 vandaag spreekt in het Sloterpark vinden het een sympathiek idee. 'Ik vind alle initiatieven die nu worden genomen eigenlijk goed', zegt iemand. 'Want er zijn er eigenlijk geen.' Een ouder stel zegt: 'Ik gun het de jongeren. Het idee is leuk. Ik vind het gewoon fijn dat ze even lekker uit hun bol kunnen gaan.'

'Vrees voor veiligheid'

Maar niet iedereen is enthousiast. Tineke Stricker van vereniging Vrienden van de Sloterplas is kritisch en vreest voor de volksgezondheid nu het coronavirus weer langzaam de kop op steekt. 'In deze tijd zou je dit soort evenementen, met zoveel mensen, gewoon niet toe moeten staan', vindt Stricker. De bewonersvereniging is daarnaast bang voor een aanzuigende werking en denkt dat mensen op de muziek afkomen en in het park mee gaan feesten.

De organisatie van het festival zegt de aanvraag juist te hebben ingediend met inachtneming van alle corona-maatregelen, zoals voldoende afstand houden en een gezondheidscheck bij de 'ingang'. Rijvers heeft in het plan opgenomen dat een gedeelte van het grasveld, dat grenst aan het water waar de bootjes zouden komen te liggen, wordt afgeschermd door middel van zwarte hekken. 'Dan is het niet mogelijk om vanaf de wal mee te kijken met het festival.'

Gemeente moet nog beslissing nemen

De gemeente weigerde eerder deze week nog een vergunning af te geven voor een alternatief voor het jaarlijkse Milkshake festival in het Westerpark. De organisatie wilde een zitfestival organiseren voor maximaal 1800 mensen. De gemeente zei niet te kunnen overzien of de coronamaatregelen daar wel voldoende zouden kunnen worden gehandhaafd. Pepijn Rijvers wacht vooralsnog in spanning af. 'Niet geschoten is altijd mis. We gaan het zien.'