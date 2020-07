Annabel Nanninga (Forum voor Democratie) met verlof vanwege zwangerschap

Nanninga (42) woont in Oost en heeft al twee volwassen kinderen. Op Twitter bevestigt ze het bericht van Elsevier Weekblad. Ze laat aan AT5 weten dat ze naar verwachting eind oktober met verlof gaat.

Forum voor Democratie heeft op dit moment twee zetels in de gemeenteraad. Kevin Kreuger is het tweede raadslid, Adrien de Boer is duo-raadslid. De partij had eerst drie zetels, maar oud-Forum voor Democratieraadslid Anton van Schijndel is in april uit de fractie gezet en een eigen partij begonnen.

Nanninga is naast raadslid ook Statenlid in de provincie Noord-Holland en Eerste Kamerlid. In de Eerste Kamer zal ze worden vervangen door Paul Cliteur. Wie haar plek in de gemeenteraad tijdelijk overneemt is nog niet bekend gemaakt, dat wordt na de zomervakantie bepaald.