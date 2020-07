Auto's verwoest bij verschillende branden in Noord

Bij twee afzonderlijke branden zijn gisteravond en vannacht meerdere auto's in vlammen op gegaan. Het gaat om branden aan de Adelaarsweg en later aan de Th. Weeversweg.

De eerste brand, aan de Adelaarsweg, werd rond 23.10 uur bij de hulpdiensten gemeld. Een geparkeerd staande auto vatte vlam. Hoewel brandweerlieden snel ter plaatse waren, kon niet voorkomen worden dat ook twee andere auto's zwaar beschadigd raakten door het vuur.

Getuigen zouden vlak voor de brand een of twee personen met een jerrycan bij de auto's gezien hebben. De ruit van een van de wagens zou zijn ingetikt, daarna werd de jerrycan gebruikt om een vloeistof over de auto te gieten. Even later stond de auto in brand.