3 miljoen aan iPhones gestolen bij grote roof op terrein Schiphol

Bij een bedrijf op het terrein van Schiphol is afgelopen maart een enorme partij iPhones gestolen. De gestolen vracht had een waarde van drie miljoen euro.

De marechaussee, die onderzoek doet naar de zaak, vermoedt dat een of meerdere personen van verschillende bedrijven geholpen hebben bij de roof. Mogelijk zijn er vrachtdocumenten vervalst.

Een dag na de diefstal werd een 35-jarige man uit Polen aangehouden. Hij is de vrachtwagenchauffeur die de lading meenam van het bedrijf op het terrein van Schiphol. De man is inmiddels weer op vrije voeten, maar hij blijft wel verdachte in de zaak.

Uit onderzoek blijkt dat de telefoons vermoedelijk in Edam zijn over- of uitgeladen. Enkele telefoons werden in de dagen daarna geactiveerd.

Het is niet de eerste keer dat er een grote elektronicadiefstal plaatsvindt op de luchthaven. Vorig jaar zomer werd er ook al voor drie miljoen aan producten geroofd en afgelopen mei werden er 4400 Apple Watches gestolen uit een loods van een vrachtbedrijf op het terrein van Schiphol.