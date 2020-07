Disco Dolly na maanden weer open maar alleen voor bezoekers tot 25 jaar

Nachtclub Disco Dolly opent donderdag voor het eerst sinds de verplichte coronasluiting weer haar deuren. Maar het wordt geen uitgaansavond als vanouds, want dansen is verboden en bezoekers zijn alleen welkom als ze tussen de 18 en 25 jaar oud zijn en online gereserveerd hebben.

Op de Facebookpagina van de uitgaansgelegenheid staat: 'De kans op overlijden aan Covid is onder de 40 jaar niet hoger dan 0.02%, als je al ziek bent. Onder de 25 jaar is er in NL nog niemand aan het virus overleden. Laten we dat zo houden lieve mensen.' Met die tekst verklaart Disco Dolly de gekozen leeftijdscategorie voor haar bezoekers. En hoewel er ook geschreven staat: 'WE GOTTA FIGHT, FOR OUR RIGHT, TO PARTYYYYYY!!!', is het volgens eigenaar Steven Vermaas niet de bedoeling dat de in Nederland geldende coronaregels genegeerd worden.

'We doen alles volgens de reglementen. We hebben tafels en krukken en daar mag je alleen van af als je naar de wc moet', aldus Vermaas. Er is wel een dj die de hele avond en nacht muziek draait, maar gasten moeten op hun plek blijven. 'Het wordt niet de Dolly zoals je die van ons gewend bent: wel een bar-dancing, maar dan zonder het dansen.'

Donderdag zal moeten blijken of het experiment met waarschijnlijk zeventig gasten (er wordt nog gemeten), een succes is of niet. Belangrijk is dat klanten ook op de 'zitavond' plezier hebben en dat iedereen zich aan de regels houdt. Vermaas zegt ook te zien dat Nederlanders zich steeds minder goed aan de coronaregels houden. 'Het laatste wat we willen is olie op het vuur gooien. We willen juist laten zien dat jongeren zich wel kunnen gedragen.'

Afstand handhaven

Mocht dat toch anders blijken dan gaat het personeel van Disco Dolly individuen of groepjes vragen te vertrekken. En werkt ook dat niet dan stopt het experiment. 'Als bijvoorbeeld de afstand niet te handhaven blijkt, dan gaan we gewoon weer dicht', aldus Vermaas. 'Maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd.'

Mocht de proef op donderdag een succes zijn dan is Disco Dolly iedere dag weer geopend.