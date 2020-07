Homostel hangt extra regenboogvlag op nadat eerste werd bekogeld met eieren

'We hebben hem vrijdagavond opgehangen en zaterdagochtend vonden we eierschalen op het balkon', vertelt bewoner Lennaert Weijers. 'Daar waren we wat verbaasd over. Eigenlijk niet zoveel over nagedacht. Opgeruimd en toen was het weer netjes. En gisterochtend vonden we nog een keer eierschalen op het balkon en kwam de realisatie dat het met de vlag te maken heeft.'

Ze hebben de vlag niet weggehaald, maar een extra vlag erbij opgehangen. 'En dat heeft best wel veel leuke reacties opgeleverd', zegt zijn vriend Tommy Thomassen. Dus dat is heel tof. We hebben er nog een paar in de kast liggen en als het nodig is dan komen er gewoon nog wat meer bij. Dat houden we vol totdat het eiergooien stopt.'

Ondanks het bekogelen van de vlag voelen ze zich niet onveilig in de buurt. Weijers: 'We wonen hier superleuk, op straat hebben we nooit problemen. Maar we vinden wel een beetje gek dat het gebeurt, in deze tijd. Helemaal tijdens Pride Week natuurlijk.'

Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter reageert geschokt en roept bewoners van Oost op om morgen allemaal een regenboogvlag op te hangen.