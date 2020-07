Gaybars vrezen grote drukte: 'Gemeente lijkt geen plan voor crowd control te hebben'

Verschillende gaybars in de Warmoesstraat in het centrum zeggen zich grote zorgen te maken over de drukte in de binnenstad het komende weekend. Nadat ze eerder al hun darkrooms uit voorzorg sloten, overwegen ze nu de deuren helemaal te sluiten.

Het zou, voordat het coronavirus Nederland bereikte, eigenlijk het drukste weekend van de Pride Week worden. Hoewel er door het virus geen grote feesten meer zijn, vrezen de eigenaren van Eagle Amsterdam, Dirty Dicks, The Cuckoo's Nest en The Web dat er toch heel veel mensen naar de binnenstad komen. Afgelopen maandag spraken ze met de stadsdeelvoorzitter en de GGD.

'Hotels vol'

'Wij zijn geschrokken dat gemeente Amsterdam geen enkel plan lijkt te hebben over hoe zij de mogelijke drukte van het "Pride weekend" gaat reguleren', laten ze aan AT5 weten. 'Er zijn geluiden dat de hotels van de stad vol zitten terwijl de homohoreca maar 20 tot 30 procent van de reguliere capaciteit beschikbaar heeft door alle corona maatregelen.'

Ze vrezen dat de situatie 'zonder een gedegen crowd management control en ondersteuning ter plaatse' dit weekend uit de hand kan lopen. Een volgens hen mogelijk noodzakelijke sluiting van de bars betreuren ze. 'Wij ondernemen graag en vooral tijdens deze voor velen moeilijke periode is de zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap van groot belang, maar de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en omgeving heeft de hoogste prioriteit.'

Geen feest

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt tegen AT5 dat de bijeenkomst van afgelopen maandag niet was bedoeld om uit te leggen wat er aan de drukte gedaan zou worden. 'Het was juist bedoeld om ondernemers samen te krijgen en aandacht te vragen voor de risico's en de hygiëne en ook zodat zij vragen konden stellen. We willen benadrukken dat het geen feest is komend weekend, er is dus ook geen organisatie om aan te spreken.'

Toch wordt er volgens de woordvoerder wel over maatregelen tegen de drukte nagedacht, maar die zal de burgemeester nemen. In de loop van de week wordt daar meer bekend over.