Kogelregen in de Spuistraat, meerdere kogelgaten in deur hotel W Amsterdam

Het hotel W Amsterdam in de Spuistraat is afgelopen nacht onder vuur genomen. In de voordeur van het hotel zitten ten minste tien kogelgaten. Rond 3.20 uur kreeg de politie de melding binnen van de schietpartij.

Ook twee andere glazen deuren die even verderop in de gevel van het pand zitten zijn meerdere keren geraakt. Het zou gaan om een nooduitgang.

Het is onduidelijk of er een of meerdere schutters geweest zijn. De politie meldt dat er geen gewonden gevallen zijn. De recherche doet momenteel onderzoek in de straat.

Vermoedelijk is er op het moment van de schietpartij een taxi langs het pand gereden. De politie komt graag in contact met de chauffeur en mogelijke inzittenden. Ook andere mensen die iets gezien hebben kunnen contact opnemen met de politie.