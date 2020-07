Werkzaamheden aan Westerkeersluisbrug: 'Een brug moet je onderhouden, anders stort het in zoals in Italië'

Het AT5 programma Het Verkeer neemt een kijkje bij de Westerkeersluisbrug, die tot en met zondag 9 augustus dicht is. De brug wordt onderzocht en opgeknapt. Daarnaast zijn er werkzaamheden in de Van Diemenstraat, waar een 'steunpunt' op de weg wordt gemaakt. Dit moet de oversteek voor voetgangers veiliger maken.

AT5

Quote 'Deze brug krijgt dagelijks zo'n 19 duizend voertuigen voor zijn kiezen' Sandra Zijlstra, omgevingsmanager

Over de noodzaak van de werkzaamheden zegt omgevingsmanager Sandra Zijlstra: 'Deze brug krijgt dagelijks zo'n 19 duizend voertuigen voor zijn kiezen en er zit ook wat verkeer op het water. Kortweg gezegd, het is eigenlijk een onmisbare schakel en daarom is het nodig dat deze brug zo stevig mogelijk blijft en goed functioneert.' Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur.

Sandra Zijlstra, omgevingsmanager - Sandra Zijlstra, omgevingsmanager

Omleiding auto's en fietsers Fietsers en gemotoriseerd verkeer moeten omrijden. Voetgangers kunnen nog wel over de brug. Een buurtbewoner snapt dat de werkzaamheden nodig zijn, maar is er niet blij mee: 'Een brug moet je onderhouden, anders stort het in zoals in Italië. Dus ik snap het, maar doordat er geen verkeer meer over de brug gaat, rijden ze nu allemaal langs mijn huis. Dat is helemaal niet rustig.' Staande Mastroute De Westerkeersluisbrug, oftewel brug 346, overspant het Westerkanaal. Dit kanaal is onderdeel van de zogenaamde Staande Mastroute, speciaal voor schepen met een mast hoger dan 6 meter die alleen ’s nachts door Amsterdam kunnen varen. De route kan in 2 richtingen gevaren worden: vanaf de Westerkeersluis bij het IJ naar de Nieuwe Meersluis en andersom.

Veiliger oversteken Het tijdelijke steunpunt in de Van Diemenstraat komt ter hoogte van huisnummer 401 . Hier kunnen voetgangers bij het oversteken even wachten. Dit gebeurt vooruitlopend op het groot onderhoud van de straat in 2024. 'Het is op dit moment natuurlijk even onhandig', vertelt een buurtbewoonster die met haar fiets aan de hand over de brug loopt. 'Maar als de brug opgeknapt moet worden, dan moet dat maar.'