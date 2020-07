De Zwoele Stad: Caroline de Ridder en Shady El-Hamus over coronapatiënten en films

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag Caroline de Ridder, verpleegkundig directeur Amsterdam UMC en filmregisseur Shady El-Hamus.

De afgelopen maanden waren hectisch en bijzonder voor Caroline de Ridder. 'Maar ook heel erg een gevoel van samenwerken. Iedereen was gelijk in die hele periode.' Caroline de Ridder is hoofdverpleegkundige op de Intensive Care van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was het daar enorm aanpoten. 'Het heftige was eigenlijk dat er maar één soort patiënt op de Intensive Care lag.'

Familie business

Bij de familie El-Hamus zit bijna iedereen in de filmwereld. Bij familie de Ridder werken drie van de vier kinderen als verpleegkundige. Het werk is bij beide families met de paplepel ingegoten.

Shady maakte met zijn vader zijn eerste film . 'Het was mijn aanmeldingsfilm voor Nederlandse Filmacademie en ik had heel weinig middelen en kennis. Maar ik had wel een vader die kon acteren.' Hij is toen met zijn vader naar Egypte gegaan en daar heeft Shady zijn eerste film gemaakt.

De Libi

De Libi is de eerste lange speelfilm van regisseur El-Hamus. De film sleepte twee gouden kalveren binnen voor beste scenario en beste mannelijke bijrol. Hij krijg zijn inspiratie van acteur Bilal Wahib, die ook de hoofdrol speelt. 'Hij heet ook Bilal in de film, omdat ik begon met schrijven met hem helemaal in mijn hoofd.' Voor de hele cast en crew was het de eerste speelfilm. 'Het had een hele hoge jonge honden bravoure gehalte', lacht Shady.

