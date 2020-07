Marktkooplui Waterlooplein rouwen om dood ijzerhandelaar Kees: 'Had een gouden hartje'

Kees begon zijn dag altijd bij boekhandelaar Crispijn Geus-Tromp. 'Het is gewoon een icoon omdat hij er elke dag was', zegt de boekhandelaar. 'Het hele jaar door. Ook in de winter, als er bijna niemand op het plein staat in de regen. Dan was Kees er wel. Het was een beer van een kerel, maar hij had een gouden hartje.'