Buurtbewoner na beschieting W Hotel: 'Slaap er onrustig van, kogels kun je niet koppen'

Hij dacht eerst vuurwerk te horen, maar hoorde van een buurman dat er geschoten werd en dat er een man met een geweer naar de 9 Straatjes was gevlucht. 'Belachelijk, want wie schiet er op een hotel? Dan moet je niet goed bij je hoofd zijn en geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de rest van de maatschappij. Het is onverantwoord, maar het is zwaar crimineel.'

De buurtbewoner noemt de beschieting heel verontrustend. 'Ik slaap er wel onrustig van. Ik heb niet helemaal voor niks twee grote honden. Dat geeft een laagje van bescherming. Maar kogels kun je niet koppen.'