Verdachte springt tijdens achtervolging in kofferbak van auto in Noord

Een man die verdacht wordt van het stelen van een scooter, is er vanmiddag in Noord op een opvallende manier vandoor gegaan. De achtervolging eindigde uiteindelijk op de Volendammerweg, ter hoogte van het Waterlandplein.

Agenten hadden de scooterrijder eerder aangesproken, maar hij ging er daarna snel vandoor. Ze volgden hem en controleerden het kenteken in hun systeem. De scooter bleek een vals kenteken te hebben. Op de Werengouw kwam hij in botsing met een GVB-bus, waarna de man van de scooter af viel.

Frans kenteken

Daarna rende hij meteen naar een auto met Frans kenteken. Hij opende de achterklep en stapte in de kofferbak. Op beelden van een getuige is te zien dat een motoragent op de auto af rent en dat de achterklep door de vluchtende man snel wordt gesloten. Daarna rijdt de auto op hoge snelheid weg.

De politie gaat dan verder met de achtervolging. Motoragenten hebben de wagen bij het Waterlandplein klemgereden. Eén van hen is daarbij onderuit gegaan. De agent is door een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte kon na het klemrijden opgepakt worden. Hij zit vast vanwege diefstal, omdat de scooter gestolen bleek te zijn. De automobilist is ook opgepakt, maar dan vanwege gevaarlijk rijgedrag en het helpen van de vluchtende verdachte. Er zat ook nog iemand naast de bestuurder in de auto. Hij is na het klemrijden wel in de boeien geslagen, maar korte tijd daarna weer vrijgelaten.

Tweede achtervolging

Na het klemrijden en de aanhoudingen bemoeiden omstanders zich met de agenten. Een van hen beledigde een agent. Na een waarschuwing bleef hij toch staan. Toen agenten hem wilden aanhouden, rende hij weg. Tijdens die achtervolging liep hij een man omver, die daardoor zwaar letsel opliep en per ambulance naar het ziekenhuis moest.

De omstander kon daarna opgepakt worden. Hij zit vast vanwege belediging, er wordt daarnaast nog gekeken of de man die door hem gewond raakte aangifte doet.

De auto is inmiddels door de politie meegenomen.