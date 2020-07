Kunstgrasvelden maken stad warmer, maar opgeslagen regenwater voorkomt dat

Een proef met de opslag van regenwater onder een kunstgrasveld lijkt een succes. Waar een kunstveld in de zomer wel tot boven de zestig graden kan worden, was dit veld nu maar een graad warmer dan echt gras.

Dat laat de gemeente weten. Onderzocht wordt hoe de stad 'zo goed mogelijk beschermd kan worden tegen extremer weer als gevolg van het veranderde klimaat'. Kunstgrasvelden zouden zorgen voor extra opwarming van de stad.

Veelbelovend

De gemeente noemt de eerste meetresultaten van het gekoelde kunstgrasveld veelbelovend. Zo bleef dit veld op 25 juni met een temperatuur van 35,9 graden meer dan 26 graden koeler dan een normaal kunstgrasveld.

Het gaat nog om voorlopige meetresultaten. Het onderzoek duurt twee jaar en de definitieve resultaten zullen eind volgend jaar bekend worden. Dan zal ook blijken of deze gekoelde kunstgrasvelden op grote schaal kunnen worden aangelegd.

Kwetsbaar

'Steden zijn kwetsbaar voor extreme hitte, droogte en regenval', laat de gemeente weten. 'Het kan bij warm weer in de stad wel 6 graden warmer zijn dan daarbuiten omdat steen hitte vasthoudt, maar regenwater kan in bebouwd gebied ook minder goed in de grond wegzakken. Daarom wordt er in verschillende grote projecten geëxperimenteerd met waterbeheer.'

Er wordt in de stad ook geëxperimenteerd met de opslag van water op daken en onder wegen, bermen en tramrails.