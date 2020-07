Truus ving 60 kinderen op: 'Ik ben een hele gelukkige pleegmoeder'

Truus van Geel heeft de afgelopen negentien jaar maar liefst 60 pleegkinderen in huis genomen. Deze week werd zij hiervoor namens de specialistenorganisatie voor jeugd en gezin Levvel in het Stadsarchief bedankt.

'Al deze kinderen heb ik in hetzelfde huis opgevangen', vertelt Van Geel. 'Een enkeling een nachtje, maar ook van een weekje tot en met acht jaar. En uiteindelijk toch teruggeven aan hun eigen ouders.' Ze is blij met de bloemen. 'Op dit moment ben ik gewoon een hele gelukkige pleegmoeder.'

Economie

In het Stadsarchief is op dit moment een tentoonstelling te zien over vondelingen uit 1800. 'De tijd van toen was dat er echt verschrikkelijk veel kinderen te vondeling gelegd werden', vertelt Nanda Geuzebroek, schrijver van het boek Vondelingen en initiatiefnemer van de tentoonstelling. 'Doordat de economie echt helemaal op zijn gat lag.'

Voor pleegmoeders was het opvangen van kinderen toen een manier om toch wat geld te verdienen. Inmiddels is dat volgens Geuzebroek anders. 'Ik denk dat nu ouders het meer doen omdat ze iets voor kinderen willen doen.'

Pleegdochter

Dat is ook zo voor Van Geel. Ze heeft nu weer een pleegdochter, een meisje van negen jaar oud dat een handicap heeft. 'Mijn hart zei mij voor de laatste keer: kan ik het nog een keer volhouden om dit kindje groot te brengen? Tot die tijd blijft ze gewoon bij me.'

De tentoonstelling Vondelingen is nog tot 4 oktober te zien in het Stadsarchief Amsterdam.