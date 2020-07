Johan Huizingalaan opnieuw opgeschrikt door geweld: politie onderzoekt verband met eerdere incidenten

In het onderzoek naar de beschieting van een sportclub aan de Johan Huizingalaan in Slotervaart, afgelopen nacht, neemt de recherche een aantal geweldsincidenten mee die in de zomer van 2018 enkele tientallen meters verderop in in de straat plaatsvonden.

In een week tijd werden toen twee bedrijven onder vuur genomen. Er werden in diezelfde week ook twee handgranaten neergelegd, waarvan er één daadwerkelijk ontplofte. Een paar weken later werd een ander restaurant, iets verderop in de straat, beschoten.

'We nemen alle incidenten uit het verleden ook mee en kijken of daar een verband tussen is', zegt een woordvoerder van de politie. 'Het is natuurlijk heel heftig voor de buurt dat dit weer op de Johan Huizingalaan gebeurt.'

'Geschrokken'

Bewoners van hetzelfde gedeelte van de Johan Huizingalaan werden afgelopen nacht opgeschrikt door knallen. Op het moment van de beschieting, rond twee uur, was er niemand in het gebouw aanwezig. Een medewerker zegt tegen AT5 erg geschrokken te zijn en geen idee te hebben waarom het pand is beschoten.



Volgens de politie is het pand onder vuur genomen door twee personen op een scooter. Mogelijk is het duo vastgelegd door de bewakingscamera's die aan het gebouw bevestigd zijn. 'Er zijn gelukkig geen mensen gewond geraakt, maar het is natuurlijk een heel heftig incident. We willen mensen vragen die iets gezien of gehoord hebben, mogelijk ook al in de dagen daarvoor, om dat met ons te delen', zegt een woordvoerder van de politie.

'Ruzie voor het gebouw'

Een buurtbewoner vertelt anoniem aan AT5 dat ongeveer een uur voor het schietincident een ruzie tussen een groep mannen was. In het gebouw zit een kickboksschool, een indoor voetbalclub en een horeca-zaak. Volgens de getuige zouden tot na vlak middernacht mensen voor het pand hebben gezeten.



De recherche gaat er vooralsnog niet vanuit dat er een verband is met het schietincident van gisternacht bij het W Hotel in de Spuistraat. De sportclub en het hotel blijven in principe open, tenzij politie-informatie aanleiding geeft voor een sluiting, zo laat een woordvoerder van de burgemeester weten.