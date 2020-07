Pride-demonstratie op Museumplein afgeblazen

De gemeente liet eerder vandaag weten dat er zaterdag maximaal 7000 demonstranten op het Museumplein mochten staan. Er zouden stippen neergezet worden zodat deelnemers anderhalve meter afstand konden houden, ook was de gemeente van plan om matrixborden neer te zetten om de bezoekersstromen te kunnen sturen. Verder werd al opgeroepen om na afloop niet naar de binnenstad te gaan.

Maar de stichting heeft 'in goed overleg' besloten dat de demonstratie dus niet doorgaat. In plaats daarvan is het idee om het programma naar binnen te verplaatsen en op televisie uit te zenden.