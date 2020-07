OM wil dat verdachten overval supermarkt Dijkgraafplein jaren de cel in gaan

De officier van justitie heeft vanmiddag jarenlange celstraffen geëist tegen twee mannen die verdacht worden van een overval op een supermarkt aan het Dijkgraafplein in Osdorp.

De overval vond op 22 september 2019 plaats. In totaal waren er drie verdachten. Een van hen is een 21-jarige vrouw die bij de supermarkt werkte. Ze stond die dag niet ingeroosterd, maar was toch naar de supermarkt toegekomen, volgens het OM om bij de overval te helpen. Dat zou ze gedaan hebben door de achterdeur voor een van de mannen open te zetten.

Nachtmerries

Die man bedreigde het andere personeel daarna met een wapen. Hij ging er uiteindelijk vandoor met een groot geldbedrag, een aantal spaarzegelboekjes en een paar telefoons van medewerkers. Een van de medewerkers beschreef in haar schriftelijke slachtofferverklaring dat zij sindsdien nachtmerries en paniekaanvallen heeft. Ook is ze het vertrouwen in de mensen kwijt.

De politie kwam de verdachten op het spoor omdat op camerabeelden te zien was dat direct na de overval een auto bij de supermarkt wegreed. Het kenteken leidde de politie naar de eigenaar van de auto. Hij verklaarde zijn auto te hebben uitgeleend aan zijn drugsdealer. De 24-jarige Rotterdammer zou hem onder druk hebben gezet en zijn familie hebben bedreigd.

Telefonisch contact

Deze 24-jarige man is volgens het OM de opdrachtgever geweest. Hij zou het plan voor de overval hebben bedacht en naast de auto ook een wapen hebben geregeld. Hij bleek die dag 58 keer telefonisch contact te hebben gehad met een 33-jarige man uit Krimpen aan de IJssel, die de overval uit zou hebben gevoerd. Verder zou er contact zijn geweest met de 21-jarige medewerkster.

Tegen de 24-jarige man is bijna vier jaar cel geëist. Tegen de 33-jarige man drieënhalf jaar cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. De rechter doet waarschijnlijk over een paar weken uitspraak. De medewerkster zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.