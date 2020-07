Zwaar ongeluk op de De Ruijterkade

De bestuurder van de snorscooter stak vanaf de zijde van de westertoegang de rijbaan van de De Ruijterkade over in de rijrichting van de IJzijde en werd van rechts aangereden door de auto die richting de Westerdoksdijk reed.

De aangereden snorfietser kwam meters verderop op het wegdek terecht. Het slachtoffer is met onbekend letsel met spoed naar een ziekenhuis overgebracht.

De automobiliste bleef ongedeerd en is ter plaatse door de politie gehoord en heeft een verklaring afgelegd.

Rood licht

Een van de betrokken partijen moet door rood zijn gereden. Wie dit is geweest wordt door de politie verder onderzocht, net als of alcohol of drugs in het spel is.