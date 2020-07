Ajacied Sven Botman vertrekt naar Lille

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft Ajax het ook officieel bekend gemaakt. Sven Botman heeft een contract getekend bij Lille.

Ajax heeft niet bekend gemaakt hoeveel ze voor hem krijgen, maar het zou gaan om 8 of 9 miljoen euro. En dat is behoorlijk veel geld voor een speler die geen minuut in het eerste van Ajax heeft gespeeld.

De centrale verdediger stond bij Ajax nog tot en met 30 juni 2023 onder contract. Botman maakte op 17 augustus 2018 zijn debuut in het betaald voetbal in de wedstrijd Roda JC - Jong Ajax (2-1). In totaal speelde hij 28 officiële wedstrijden voor het beloftenelftal van Ajax, waarin hij twee keer scoorde.

Botman kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor sc Heerenveen en verlengde recent zijn contract in Amsterdam met één jaar.

Met het vertrek van Botman raakt Ajax voor de tweede keer binnen 24 uur een centrale verdediger kwijt. Woensdag werd bekend dat Joël Veltman na 18 jaar zijn heil gaat zoeken in de Premier League, bij Brighton and Hove.