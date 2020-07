Politie roept op om niet naar 'volle' Ouderkerkerplas te komen

'Kom niet naar de Ouderkerkerplas. Het is vol!', twittert Ouder-Amstel. 'De toegangswegen naar de Ouderkerkerplas zijn afgezet in verband met grote drukte bij de plas. Met oog op de veiligheid raden we je aan drukke plekken niet op te zoeken', vult de politie aan.

Op dit moment kunnen veel bezoekers echter makkelijk anderhalve meter afstand houden, zo blijkt uit foto's die AT5 zojuist heeft gemaakt. De toegangswegen zijn ook niet helemaal dicht. De verkeersregelaars laten nog wel auto's door als er net andere auto's zijn vertrokken. Ze zeggen de situatie continu in de gaten te houden.