Twee gewonden bij steekpartij in Nelson Mandelapark

Bij een steekpartij in het Nelson Mandelpark in Zuidoost zijn vanavond twee mensen gewond geraakt.

Er werden vier ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Ook staan er meerdere politiewagens in het park.

Ruzie

Een groot aantal omstanders had zich in het park verzameld. Volgens getuigen was er gestoken na een ruzie.

Een van de slachtoffers zou bij het skatepark zijn gestoken en daarna zijn weggerend naar het zuiden van het Nelson Mandelapark. De ander lijkt naar het politiebureau aan de Flierbosdreef te zijn gelopen.

Politiehelikopter

Er vliegt ook een politiehelikopter boven het park. Er is nog niemand opgepakt. De twee gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Inmiddels is er een deel van het park afgezet. Agenten doen nu onderzoek. Tientallen omstanders zijn door de politie weggestuurd.