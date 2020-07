Ook betonblokken gebruikt bij afsluiting Museumbrug

De gemeente heeft vannacht betonblokken laten plaatsen op de Museumbrug. Het is de uitvoering van het eerder aangekondigde plan om vanwege het coronavirus meer ruimte voor voetgangers te creëren op de brug.

De voetgangers mogen het fietspad namelijk nu gebruiken, ze zouden hierdoor makkelijker anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Fietsers moeten de rijbaan dan gebruiken. Daar is plaats voor hen gekomen, omdat auto's niet meer vanaf de Stadhouderskade de brug op mogen. Om hen tegen te houden zijn er dus betonblokken geplaatst.

via AT5-Whatsapp (0651190938)

Coronamaatregel Museumbrug via AT5-Whatsapp (0651190938)

via AT5-Whatsapp (0651190938)

Coronamaatregel Museumbrug via AT5-Whatsapp (0651190938)

'Mijn indruk is dat het stadsbestuur de coronacrisis misbruikt om haar autoloze binnenstad te bewerkstelligen', stelt de bewoner. 'En gelijktijdig de fietser geen dienst bewijst.'

Kritiek

De gemeente heeft deze maand op meer plekken soortgelijke maatregelen genomen of aangekondigd. Ook daar kwam kritiek op. Zo is het volgens bewoners van Oud-West 'heel erg chaotisch' geworden op de Jan Pieter Heijestraat, waar soortgelijke betonblokken op het fietspad staan. Ondernemers in de Haarlemmerbuurt zeggen te vrezen voor ongelukken. Op de Eerste van Swindenstraat bleek dat fietsers nog gewoon op het fietspad bleven rijden.

De maatregelen zijn volgens de gemeente tijdelijk en duren 'in principe' tot 31 oktober.