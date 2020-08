Hoe inclusief is het Amsterdamse nachtleven en wat kan er beter?

'If you want to change the industry, you have to be the industry. Maar helaas is er een voorsprong voor witte mensen, die vaker in de positie zijn om een club te openen. Het gebrek aan inclusiviteit speelt daardoor over de hele linie.'

Shamiro van der Geld, voormalig nachtburgemeester: 'De School is nu de gebeten hond. Wat jammer is, omdat de intenties uiteindelijk goed leken te zijn. Met de huidige coronaregelingen voor clubs, is het extra zonde dat juist De School het onderspit moet delven. Hier heeft niemand baat bij.'

De veranderingen die De School had aangekondigd, konden daardoor niet meer doorgevoerd worden. Maar de discussie over inclusiviteit blijft spelen, onder andere in het licht van de Black Lives Matter-protesten.

Inmiddels is de club gesloten . In een statement schreef het management dat de financiële situatie het niet toelaat om door te gaan met de uitgaansgelegenheid in West.

Aanleiding van de discussie was dat de club een bericht postte over het heropenen van het restaurant, maar níet een steunbetuiging plaatste voor de Black Lives Matter-protesten. De School kreeg veel kritiek daarop.

'Het was misschien beter geweest om te kunnen zien wat De School had gedaan met de kritiek. Het management zei dat ze bezig waren om veranderingen door te voeren en daar zouden voor de hele nachtcultuur lessen uit te trekken te zijn. Want dit probleem speelt inderdaad niet alleen bij De School.'

Ramon de Lima, voorzitter Stichting Nachtburgemeester: 'De sluiting van De School, vanwege financiële problemen, is enorm verdrietig. Het is klote voor de eigenaren én voor Amsterdam, want voor veel mensen was dit een belangrijke plek. De club zal dus gemist worden. Maar bij het terugblikken, kunnen we de door De School gemaakte fouten en de inspanningen van de zwarte bezoekers die dit hebben aangekaart, niet onbenoemd laten.'

'Bij De School werd je dan nog wel redelijk gezien en gehoord, waar andere clubs ontoegankelijker zijn. Van De School hadden we vooral méér verwacht. Vrienden uit het buitenland dachten bijvoorbeeld dat dit juist de meest inclusieve club was.'

'Terwijl er al een hele tijd een schreeuw is van black LGBTQ en BIPOC voor een eigen space of club. Als zij dat hadden gekregen, dan was er wellicht minder kritiek geweest omdat zij die plek dan als thuis konden ervaren.'

'Dit probleem speelt niet alleen in De School en ook niet alleen in het Amsterdamse nachtleven. Het is goed om daar een constructief gesprek over aan te gaan'

Antal Heitlager, Rush Hour: 'Wat zijn we er nu eigenlijk mee opgeschoten dat De School gesloten is? Je hebt daardoor alleen verliezers. Ik vind ook dat iemand wel de kans moet krijgen om zichzelf te verbeteren, als er kritiek is gegeven. Dit probleem speelt niet alleen in De School, en ook niet alleen in het Amsterdamse nachtleven. Het is goed om daar een constructief gesprek over aan te gaan.'

Vanessa Otten Wattimena, Ballroom Radio Records: 'Ik kwam zelf eigenlijk nooit in De School, omdat ik het een te witte sound vond hebben. Dat speelt wel ook in de hele muziekscene. Ik zit daar, samen met mijn man, al jarenlang in. En ik heb een hoop zien veranderen.'

'Zo kwamen mensen in de jaren '90 puur voor de muziek, het was toen ook veel kleurrijker. Maar de laatste jaren draait het veel meer om dj's, vaak zijn het vriendjes van elkaar. Als de sound dope is, dansen mensen wel. Maar dat zie ik de laatste jaren veel minder gebeuren. Ik zoek daarom liever mijn eigen niche op, vandaar ook mijn label.'

Germaine, dj: 'De sluiting van De School is denk ik een enorm verlies voor de stad. Door de coronacrisis is het nachtleven verlamd en meerdere clubs zullen volgen. Het is nog maar de vraag of de scene echt weer tot leven komt.