Man vlucht uit woning waarin 186 kilo heroïne ligt, maar wordt vrijgesproken

Een man die op 11 maart vluchtte uit een woning toen de politie daar een inval deed, is door de rechter vrijgesproken. Agenten vonden in de woning 186 kilo heroïne. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man 'beschikkingsmacht' had over de drugs.

In de woning in Osdorp werd de grote partij drugs gevonden. De heroïne lag in de keuken en badkamer. In een rommelhok werden kratten en tassen met daarin stempels, mallen, een pers, gewichten en een vacuümmachine aangetroffen. Ook lagen er sealbags in de woning. Allemaal materialen waarvan bekend is dat ze gebruikt worden om drugspaketten van te maken.

De man heeft altijd verklaard niet geweten te hebben van de drugs, maar dat acht de rechter zeer onwaarschijnlijk. In de woning hing een sterke chemische lucht en het kozijn van de voordeur was mat tape afgeplakt.

Toch vond de rechter dat niet genoeg om de man te veroordelen. Dat hij een paar dagen voor de inval al in de woning verbleef betekent niet dat hij de drugs in eigendom had, of daarmee kon doen wat hij wilde, de zogenaamde beschikkingsmacht. De man krijgt daarom geen straf.