LGBT+ weinig zichtbaar in Zuidoost: 'We zijn er gewoon, maar hebben geen plek'

Des Hous uit Kraaiennest vindt het maar een rare Pride dit jaar. Geen feest in de stad en in Zuidoost is er al helemaal niks van te merken. Nou is dat eigenlijk niets nieuws onder de zon. Doordat er bijna geen LGBT+-friendly plekken zijn in dat stadsdeel is die community er altijd weinig zichtbaar. Des zoekt uit hoe dat komt en hoe dat zou kunnen veranderen. 'Het is heel jammer dat hier nog steeds geen plek is waar we samen kunnen komen.'

Het deed Des goed. 'Ik vond het geweldig dat ze een seintje geven van 'hé, we weten dat jullie er zijn'. Het geeft je het gevoel dat je er bij hoort, dat je niet een raar wezen bent of zo.'

Maar toch zou hij graag meer plekken zien in zijn stadsdeel waar de LGBT+ community zich thuis kan voelen. 'We zijn er gewoon, de homo's, lesbiennes en transgenders. Maar er is geen plek waar we samen kunnen komen. Dat vind ik jammer.' Nu gaat Des naar het centrum als hij uit wil gaan. Meestal is de bestemming Café Reality aan de Reguliersdwarsstraat. Ook tijdens de Pride zou hij daar in een normaal jaar het hele weekend te vinden zijn.

Reden om even te horen hoe het in deze onzekere tijd met eigenaar Jeffrey gaat én om uit te vinden wat nou de kracht is van zijn bar.

Jeffrey startte bijna vijfentwintig jaar geleden met Reality. 'Ik was toen de enige Caribbean homobar in Nederland, dat is een wereldbekendheid geworden, ook tijdens de Pride. De oude generatie blijft inmiddels thuis en de nieuwe generatie leert nu ook steeds meer Reality kennen. En als ze het eenmaal kennen, zijn ze niet meer weg te krijgen.'

Dat kan Des alleen maar beamen. 'Ik voel me hier helemaal thuis en daarvoor ben ik heel dankbaar.'