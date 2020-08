De Zwoele Stad: Bas Smit en Pip Blom over Instagram en Glastonbury

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag Bas Smit, online-entertainer en ondernemer, en zangeres Pip Blom.

Smit staat eigenlijk niet graag in de schijnwerpers en ook Blom is geen geboren podiumbeest, en dat zal je misschien verbazen bij een online-entertainer met meer dan 600.000 volgers op Instagram en de frontvrouw van een indieband die voor duizenden mensen op het Britse festival Glastonbury heeft gestaan en nu de Britse muziekscene verovert.

Volgens Smit ligt het aan de controle die hij zelf over de spotlights heeft: 'Social media heeft natuurlijk iets narcistisch. Maar je bepaalt wel zelf wat je laat zien en ik laat alleen zien wat ik wil laten zien.' Blom vertelt over haar allereerste podiumervaring in de Amsterdamse Paradiso: 'Dat ging niet zo goed. Ik dacht niet dat ik het durfde en mijn stem ging zo trillen. Maar ik ben ben het wel steeds leuker gaan vinden in plaats van heel eng.'

Familiesupport

Een andere gemene deler vinden Smit en Blom in de support van hun familie voor hun werk. Zo is Smit een echte familieman en post hij regelmatig foto's en video's van zijn vrouw Nicolette van Dam en hun twee dochters: 'Het is best raar als een volwassen vent heel veel op social media doet die worden gedomineerd door jonge meisjes en bekende volwassen vrouwen. Maar de kinderen vinden het lachen, en ik leg ook altijd uit dat we door deze leuke dingen ook weer leuke dingen kunnen doen.'

Bij Blom zijn haar ouders en broertje, met wie ze samen in de Watergraafsmeer woont ook nauw betrokken bij de band. Haar vader ontwikkelde een app voor de band om tourschema's te maken, haar moeder boekt alle hotels voor tournees en haar broertje is zelfs gitarist in de band. Blom deelt op tour hotelkamers met hem: 'Ook al vind je elkaar vaak heel vervelend, je vindt in een kamer met een familielid wel ontspanning die je normaal vindt in een kamer in je eentje. Dan is het ook oké om even niets te zeggen.'