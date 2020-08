Bestuurder van deelscooter betrapt met gehackt account

De politie besloot gisteren een grote controle te houden, omdat er de laatste tijd vaker geluiden zijn binnengekomen van het misbruiken van gehackte deelscooteraccounts. Rond het Centraal Station werden in totaal 32 bestuurders van deelscooters gecontroleerd. Bij een van die scooters was het raak.

Negeren stopteken

Naast het rijden met een gehackt account bleek de bestuurder niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Hij negeerde een stopteken en had een gestolen identiteitsbewijs op zak. De bestuurder is aangehouden en de deelscooter waarop hij reed is in beslag genomen.

Agenten controleerden ook 21 reguliere scooters. Er werden 19 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere het rijden zonder of met een verlopen rijbewijs, rijden zonder helm en het vasthouden van een telefoon.